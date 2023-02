Honda en forme au 3e trimestre

Honda a maintenu vendredi ses prévisions annuelles de bénéfice. Le numéro deux japonais de l'automobile a cependant réduit ses objectifs de ventes malgré la forte hausse de ses résultats au 3e trimestre, blâmant notamment l'impact de la pénurie de semi-conducteurs.

Sur la période octobre-décembre, Honda a vu son bénéfice net grimper de 27% à 244,6 milliards de yens (1,7 milliard de francs) et son bénéfice opérationnel croître de 22% 'malgré des facteurs défavorables'.

Il a souligné la baisse de sa production et de ses ventes automobiles en volume 'à cause de la pénurie de semi-conducteurs et de l'impact du Covid-19 en Chine', et des coûts de production gonflés par la hausse des prix des matières premières et l'inflation.

Le groupe attribue ses bons résultats trimestriels, avec également des ventes en hausse de 20% à 4.438,1 milliards de yens (31,4 milliards d'euros), à une hausse de ses prix de vente et une augmentation de ses ventes en volume de deux-roues surtout en Asie, ainsi qu'à des effets de change favorables.

Sur l'ensemble de son exercice 2022/23 qui se terminera fin mars, Honda a maintenu ses prévisions de bénéfice net (725 milliards de yens ou 5,1 milliards d'euros, soit une progression de 2,5% sur un an) et de bénéfice opérationnel (870 milliards de yens, quasiment stable).

A cause des vents contraires qui ont déjà pesé sur son troisième trimestre, il a cependant revu à la baisse ses objectifs annuels de ventes de voitures en volume (3,85 millions d'unités au lieu de 4,1 millions précédemment, -5,5% sur un an).

Il a aussi révisé en baisse son chiffre d'affaires annuel, à 17.250 milliards de yens au lieu de 17.400 milliards de yens lors de ses dernières prévisions en novembre dernier. Cela représenterait néanmoins une hausse de 18,5% sur un an.

Honda a par ailleurs annoncé vendredi un rachat de ses propres actions afin d''augmenter l'efficacité de sa structure capitalistique', pour un montant maximum de 70 milliards de yens (496 millions d'euros).

Jeudi, ses concurrents et compatriotes Toyota et Nissan avaient également maintenu leurs objectifs financiers annuels, Nissan diminuant cependant sa prévision de ventes en volume à cause là aussi des pénuries de composants et de l'explosion des infections au Covid-19 en Chine.

