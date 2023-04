Hospitalisé après avoir pris des stimulants illégaux de l'érection

Swissmedic réitère sa mise en garde contre l'achat en ligne de stimulants de l'érection. Un homme a récemment dû être hospitalisé à la suite d'une prise de produit non autorisé en Suisse.

Le patient a été admis aux urgences début 2023 pour une érection prolongée, des spasmes dans les jambes et des douleurs dorsales. Il s’agissait d’un produit non autorisé provenant d’une source inconnue à l’étranger, a indiqué vendredi l'Institut suisse des produits thérapeutiques.

Après analyse d’un échantillon, il s’est avéré qu’il contenait un surdosage: la prise de seulement deux comprimés correspondait à une dose de principe actif bien supérieure à la dose maximale recommandée par les médecins en cas de troubles de l’érection. Des effets secondaires dangereux s'en sont suivis.

Potentiellement mortel

Il n’est pas rare que les stimulants de l’érection illégaux soient surdosés, rappelle Swissmedic. En 2019, l'institut avait analysé des produits confisqués et constaté qu’environ la moitié présentaient des défauts de qualité. Notamment 15% d’entre eux faisaient état de surdosages massifs.

Ces produits n'agissent pas mieux, mais présentent des effets indésirables dangereux, tels une chute de tension ou des réactions d’hypersensibilité. En outre, le principe actif de ces produits ne se dégrade que relativement lentement dans l’organisme, poursuit Swissmedic. Cela peut provoquer des incidents graves, voire mortels, notamment des troubles du rythme cardiaque ou des infarctus du myocarde.

Non aux médicaments en ligne

Swissmedic met instamment en garde contre l’achat et l’utilisation de médicaments non autorisés, qui sont proposés par le biais d’annonces ou de courriels publicitaires, ou sur des sites web. Seuls les médicaments provenant de canaux de distribution officiellement autorisés et contrôlés sont sûrs. De manière générale, Swissmedic déconseille l’achat de médicaments sur Internet.

/ATS