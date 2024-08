Huit organisations économiques contre la réforme de la LPP

Une alliance économique appelle à voter 'non' à la réforme du 2e pilier soumise en votation le 22 septembre. Elle regroupe huit organisations qui dénoncent un projet 'raté', qui 'remplace une redistribution par une autre'.

'Au lieu de remettre la prévoyance professionnelle sur les rails du principe de l'épargne', la réforme de la LPP proposée 'provoque des mauvaises incitations contre l'épargne, et plus de bureaucratie', écrit cette coalition emmenée par Gastrosuisse et le Centre patronal dans un communiqué publié lundi.

L'alliance comprend également les faîtières des coiffeurs, des boulangers-confiseurs, des professionnels de la viande, des stations services et des centres de fitness et de santé, ainsi que Cafetier Suisse. Elle s'oppose à economiesuisse et à l'Union patronale suisse, qui s'engagent activement en faveur du 'oui'.

/ATS