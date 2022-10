Il faut économiser 5% d'électricité dès maintenant, dit Nordmann

Le Conseil fédéral doit publier immédiatement un plan pour réduire la consommation d'électricité en Suisse, estime le chef du groupe socialiste aux chambres fédérales. 'On sait déjà que l'on aura de la peine à importer 15% de l'électricité qui nous manque en hiver'.

'Il faudrait que le Conseil fédéral décrète l'objectif d’économiser 5% d'électricité dès maintenant', précise Roger Nordmann dans un entretien diffusé mercredi par les journaux du groupe de presse Tamedia. Le conseiller national rappelle que l'énergie hydraulique actuellement produite vide les barrages.

'On a intérêt à garder une bonne réserve pour la fin de l'hiver. Cela augmente massivement nos chances de passer la saison froide sans contingentements et sans délestages', ajoute-t-il.

Le socialiste vaudois remarque que si les stocks de gaz sont actuellement pleins en Suisse, 'ils ne suffisent pas à passer l'hiver'. Du côté de l'électricité, même si la production des centrales nucléaires françaises, dont plus de la moitié sont à l'arrêt pour des raisons de maintenance et de corrosion, devrait remonter ces prochains mois, la situation 'reste très précaire'. 'Il devrait manquer 7% à 10% d'électricité en Europe', calcule-t-il.

Et compter sur la bonne volonté de la population et des entreprises pour économiser de l'énergie ne fonctionnera pas, juge M. Nordmann. 'Il faut un but clair à atteindre et seul le Conseil fédéral peut le fixer', poursuit-il, soulignant que les cantons réclament aussi un 'cap clair'.

/ATS