Implenia aura un nouveau patron, choisi en interne, en 2025

Le conseil d'administration d'Implenia a choisi Jens Vollmar, à la tête de la division Buildings, pour succéder au directeur général André Wyss, qui quittera l'entreprise fin mars 2025.

Jens Vollmar, entré dans l'entreprise en 2013, prendra ses fonctions au 1er avril prochain, selon le communiqué paru mercredi, en marge des résultats semestriels du groupe de construction. Son successeur à la division Buildings sera connu plus tard.

Pour Hans Ulrich Meister, à la tête du conseil d'administration, M. Vollmar est le 'successeur interne idéal' comme futur CEO, après avoir contribué au développement d'Implenia ces dernières années.

André Wyss, cité dans le document, explique qu'après six ans et demi chez Implenia, il souhaite 'concentrer' son action 'sur les mandats existants et à venir'. 'Implenia est positionnée de manière optimale après une transformation complète et peut continuer à croître durablement de manière rentable et est prêt pour une prochaine phase stratégique', selon lui.

M. Meister 'remercie d'ores et déjà chaleureusement André Wyss' au nom du conseil d'administration. Il a rappelé que le groupe a mené une profonde transformation depuis 2018, année d'arrivée de M. Wyss, en provenance de Novartis, à la tête du groupe.

Par ailleurs, Erwin Scherer prendra la tête au 1er septembre de la division du génie civil, en remplacement de Christian Späth, qui quittera la société fin août. M. Scherer est actuellement responsable de l'activité de percement des tunnels.

