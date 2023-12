Implenia décroche pour 220 millions de francs de contrats

L'entreprise de construction Implenia s'est adjugé pour 220 millions de francs de nouveaux contrats dans le domaine du bâtiment, en Suisse et en Allemagne.

Les mandats comprennent notamment l'érection d'un nouveau centre logistique à Birsfelden - déjà vendu à un investisseur non identifié en novembre et destiné à être loué à l'Hôpital universitaire de Bâle - ainsi que la celle de trois immeubles à usage mixte résidentiel, commercial et de parking dans le quartier international de Genève, commandités par Roxbury et la Terra Casa Fondation.

La firme zurichoise rénovera et modernisera aussi des objets vieillissants à Lausanne ainsi qu'à Oberwil, dans le canton de Bâle-Campagne.

Le communiqué diffusé vendredi fait encore état de la construction d'un immeuble résidentiel et commercial dans le nouveau quartier Koch de Zurich pour le compte de la coopérative d'habitation Kraftwerk1, d'un site de test pour moteurs à l'aéroport de Kloten, de deux immeubles sur l'ancien site industriel du papetier reconverti Cham Immobilien, ou encore de deux établissements médicaux-sociaux dans le canton de Zoug, commandité par Gemeinde Risch Immobilien.

Outre-Rhin, l'entreprise à la marguerite construira un centre communautaire à Mannheim pour le compte de GBG Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft et un site de production et de recherche pour le fabricant d'instruments d'analyse Analytik Jena. Implenia a enfin été retenu pour la conversion du Palais des congrès central de Leipzig, à la demande de la fondation Dr. Erich Krüger.

/ATS