Inauguration en comité restreint du tunnel de base du Ceneri

Le tunnel de base du Ceneri a été officiellement inauguré vendredi matin à l’entrée nord en présence des autorités fédérales et cantonales. Cet ouvrage constitue la dernière étape de la construction des nouvelles lignes ferroviaires à travers les Alpes (NLFA).

La présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga et le conseiller fédéral Ignazio Cassis sont arrivés sur place vers 10h45 dans un train provenant du nord. Le gouvernement tessinois les a rejoints à bord d’un convoi régional en provenance de sud.

Par une superbe journée ensoleillée, les autorités fédérales et cantonales ont été accueillies à Camorino aux sons de musiciens en costume national soufflant dans des cors des Alpes.

La présidente de la Confédération a été la première à prendre la parole, s’exprimant d’abord en italien, avant de poursuivre en allemand. Simonetta Sommaruga a rappelé ses vacances enfant au Tessin, d'où est originaire sa famille: 'Je n'ai pas oublié comment se rendre de Bellinzone au Lido! le trajet semblait durer une éternité,' a-t-elle déclaré.

Elle a ensuite souligné l’importance de cette dernière étape de la construction des NLFA pour le Tessin et la Suisse, pour le transfert du trafic marchandises de la route au rail et pour les voyageurs avec des liaisons plus fréquentes tant au niveau national que régional.

Important pour le Tessin

Le conseiller fédéral tessinois Ignazio Cassis et le président du Conseil d’Etat tessinois Norman Gobbi ont mis l’accent sur l’importance de cet ouvrage pour leur canton.

Le chef du Département fédéral des Affaires étrangères s’est d’emblée réjoui de se retrouver dans son canton d’origine. Il a retracé l’histoire du tracé de la ligne du Gothard et loué la clairvoyance des politiciens qui ont développé le concept des NLFA à la fin des années 1980.

Le tunnel de base du Ceneri 'unit le Tessin et nous rapprochera les uns des autres', a souligné le conseiller fédéral faisant allusion à la rivalité de toujours entre le Sopraceneri et le Sottoceneri - soit le nord et le sud du canton - séparés par une montagne longtemps considérée comme un obstacle non seulement géographique mais aussi social.

'Historique'

Le président du Conseil d’Etat tessinois Norman Gobbi a parlé de 'moment historique', le plus important pour le Tessin après l’inauguration en 2016 du tunnel de base du Gothard. Il a souligné l’importance du nouveau tunnel pour les liaisons ferroviaires régionales, du nord au sud du Tessin.

'Cette liaison décongestionnera le trafic routier, réduira la pollution et offrira des liaisons plus rapides entre les différentes villes du canton.

A 11h32, immédiatement après que Mme Sommaruga a coupé le ruban, le premier train marchandise s’est ébranlé de Camorino pour entrer dans le tunnel sous les applaudissements des invités.

