Incendies: 2500 personnes évacuées sur Corfou dans la nuit

Près de 2500 personnes ont été évacuées par précaution dans la nuit à Corfou, en Grèce, où un incendie fait rage dans le nord de cette île très touristique. Sur l'île de Rhodes, la lutte contre les feux se poursuit aussi.

Le feu de forêt à Corfou a entraîné 'l'évacuation préventive de 2466 personnes' dans la nuit de dimanche à lundi, a indiqué Yannis Artopios, porte-parole des pompiers. Il n'y a pas eu jusqu'ici de maisons ou d'hôtels détruits.

Frappée par l'une des plus longues canicules de ces dernières décennies avec des températures ayant atteint dimanche localement plus de 46°C, la Grèce est en proie à des feux de forêt depuis la semaine dernière. Sur l'île de Rhodes, 30'000 touristes ont été évacués samedi, la plus grande opération de ce type jamais effectuée en Grèce.

Le Touring Club Suisse (TCS) est aussi entré en action à Rhodes. Quelque 80 membres du TCS ont bénéficié d'une assistance personnalisée dans les derniers jours pour affronter cette situation critique, selon ce dernier.

/ATS