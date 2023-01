Initiative « 200 francs, ça suffit »: Gilles Marchand défend la SSR

Le directeur général de la SSR Gilles Marchand lance le combat contre l'initiative populaire '200 francs, ça suffit' qui veut réduire le montant de la redevance. Si le texte est approuvé, la surface et le budget de la SSR seraient divisés par deux, alerte-t-il.

'Il y aurait aussi des pertes d'emplois très importantes', prévient-il samedi dans une interview accordée au Temps.

Lancée l'année dernière par l'UDC, l'Union suisse des arts et métiers (USAM) et les Jeunes PLR, l'initiative veut abaisser la redevance Serafe de la radio et de la télévision de 335 à 200 francs par an.

Si le texte se veut moins total que l'initiative 'No Billag', nettement rejetée en 2018, il s'avère quand même 'brutal et radical', avance Gilles Marchand. En cas de oui, la SSR verrait son budget divisé par deux. Celui-ci tomberait dans une fourchette de 700 à 750 millions.

Pour tourner, le groupe se verrait donc obligé de sacrifier l'un de ses deux sites romands situés à Genève et Lausanne. Et les programmes, notamment sportifs, musicaux et de fiction, seraient fortement limités.

/ATS