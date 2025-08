Le chassé-croisé entre aoûtiens et juillettistes provoque des embouteillages aux deux extrémités du tunnel du Gothard. Samedi peu après 11h00, la file de véhicules atteignait 11 km au portail nord et 7 km à l'entrée sud.

Selon le site du TCS, de tels bouchons représentent une attente d'une heure cinquante environ entre Erstfeld et Göschenen (UR). Entre Quinto et Airolo, les automobilistes doivent patienter près d'une heure et demie avant de franchir le tunnel en direction du nord.

/ATS