Italie: déficit commercial réduit en octobre

L'Italie a enregistré en octobre un déficit commercial de 2,12 milliards d'euros, soit moins que le mois précédent, sous l'effet de la baisse des prix des importations de produits énergétiques, a indiqué vendredi l'Institut national des statistiques (Istat) du pays.

En septembre, le déficit avait atteint 6,45 milliards d'euros. En octobre 2021, la troisième économie de la zone euro avait toutefois affiché un excédent commercial de 2,21 milliards d'euros.

Si les exportations ont grimpé en octobre de 17,5% sur un an, la progression des importations a été plus prononcée, avec une hausse de 28,2%.

Le déficit énergétique de l'Italie s'est accru sur un an, passant à 8,76 milliards d'euros, contre 5,83 milliards en octobre 2021, mais il est inférieur à celui de septembre (12,43 milliards d'euros).

Les marchés qui ont le plus contribué à la hausse des exportations sur un an sont les Etats-Unis (+34,2%), l'Allemagne (+15%), la France (+15% également), l'Autriche (+46,3%), l'Espagne (+18,7%) et les pays de l'Opep (+32%).

Les ventes à la Russie ont continué à chuter (-30,9%), sous l'effet de l'invasion de l'Ukraine.

Parmi les secteurs qui ont le plus vu leurs exportations augmenter sur un an figurent les produits pharmaceutiques et botaniques (+31,7%), les machines et équipements (+13,2%), les produits pétroliers raffinés (+65,3%) et les produits alimentaires, boissons et tabac (+12,1%).

Sur l'ensemble de l'année 2022, les exportations devraient augmenter de 10,8% et les importations de 13,2%, selon les prévisions de l'Istat.

Le commerce extérieur devrait ralentir en 2023, avec une hausse des exportations limitée à 2% et celle des importations à 2,2%.

