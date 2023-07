Italie: excédent commercial grâce à la reprise des exportations

L'Italie a dégagé en mai un excédent commercial de 4,71 milliards d'euros (4,5 milliards de francs), grâce à la reprise des exportations, a annoncé vendredi l'Institut national des statistiques (Istat).

Sur les cinq premiers mois de l'année, l'Italie a enregistré un excédent commercial de 10,6 milliards d'euros, contre un déficit de 12,5 milliards d'euros sur la même période de 2022.

En mai 2022, la troisième économie de la zone euro avait accusé un déficit commercial de 62 millions d'euros.

Si les exportations ont progressé en mai de 0,9% sur un an, les importations ont baissé de 7,6%.

'Après le coup d'arrêt en avril, les exportations ont renoué avec la croissance, tirées par les ventes sur les marchés hors de l'Union européenne', a commenté l'Istat.

A l'inverse, les importations ont diminué pour le troisième mois consécutif, 'ce qui s'explique pour près des deux tiers par la baisse des achats de gaz naturel et de pétrole brut auprès de la Russie et des pays de l'OPEP', poursuit l'institut.

Les marchés qui ont le plus contribué à la hausse des exportations sur un an sont les pays de l'OPEP (+28,8%), la Suisse (+9%), la Chine (+14,9%) et la Turquie (+13,5%).

A l'inverse, les ventes ont diminué vers les États-Unis (-5,8%), l'Allemagne (-4,2%) et la Belgique (-12,1%).

Parmi les secteurs qui ont le plus vu leurs exportations augmenter sur un an figurent les automobiles (+23,5%) et les produits pharmaceutiques, médicaux et botaniques (+18,5%).

