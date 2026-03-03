Italie: l'inflation a réaccéléré en février à 1,6%

L'inflation a accéléré en Italie au mois de février, à 1,6% sur un an contre 1% en janvier ...
Italie: l'inflation a réaccéléré en février à 1,6%

Italie: l'inflation a réaccéléré en février à 1,6%

Photo: KEYSTONE/AP LaPresse/STEFANO PORTA

L'inflation a accéléré en Italie au mois de février, à 1,6% sur un an contre 1% en janvier, selon une première estimation publiée mardi l'Institut national des statistiques (Istat).

Cette accélération est due notamment à une hausse des prix dans les services (de 2,5% à 3,6%), des transports aux soins à la personne, mais aussi des produits alimentaires non transformés.

La baisse continue des prix de l'énergie avant le début de la guerre en Iran (de -6,2% en janvier à -6,6% en février) n'a pas compensé la hausse des services.

L'inflation sous-jacente, qui exclut les prix des éléments les plus volatils (énergie et alimentation), et fait référence pour les experts, a ainsi augmenté de 2,4% (+0,7 point sur un mois).

L'inflation italienne reste cependant en-dessous de la moyenne européenne, qui est remontée en février à 1,9%, juste en dessous de l'objectif de la BCE, selon une première estimation publiée par Eurostat.

/ATS
 

Actualités suivantes

Nouveau bond des taux d'intérêt en zone euro

Nouveau bond des taux d'intérêt en zone euro

Économie    Actualisé le 03.03.2026 - 14:35

Pilatus a traversé des turbulences en 2025

Pilatus a traversé des turbulences en 2025

Économie    Actualisé le 03.03.2026 - 11:43

Vers une meilleure information sur les produits Temu et Shein

Vers une meilleure information sur les produits Temu et Shein

Économie    Actualisé le 03.03.2026 - 11:15

Plus de 95% des envois distribués dans les temps par la Poste

Plus de 95% des envois distribués dans les temps par la Poste

Économie    Actualisé le 03.03.2026 - 10:18

Articles les plus lus

Vers une nouvelle journée noire à la Bourse suisse

Vers une nouvelle journée noire à la Bourse suisse

Économie    Actualisé le 03.03.2026 - 09:51

Plus de 95% des envois distribués dans les temps par la Poste

Plus de 95% des envois distribués dans les temps par la Poste

Économie    Actualisé le 03.03.2026 - 10:18

Vers une meilleure information sur les produits Temu et Shein

Vers une meilleure information sur les produits Temu et Shein

Économie    Actualisé le 03.03.2026 - 11:15

Pilatus a traversé des turbulences en 2025

Pilatus a traversé des turbulences en 2025

Économie    Actualisé le 03.03.2026 - 11:43