Italie: le taux de chômage baisse à 7,3% en août

Le taux de chômage en Italie a baissé à 7,3% en août par rapport au mois précédent, diminuant de 0,2 point, selon des estimations provisoires publiées lundi par l'Institut national des statistiques (Istat).

Le taux de chômage des jeunes de 15-24 ans a baissé de 0,1 point sur un mois à 22%, tout en restant très élevé.

Le nombre de personnes à la recherche d'un travail a baissé de 3,2% en août par rapport à juillet, soit 62'000 demandeurs d'emploi en moins.

Parallèlement, le taux d'emploi général de la population active en Italie ressort à 61,5% (+0,1 point).

Le taux de chômage en Italie est nettement supérieur à celui de la zone euro, qui est resté stable en juillet à 6,4% de la population active, son plus bas niveau historique.

Cette baisse du chômage en août intervient alors que l'indice de confiance des entreprises en Italie a sensiblement diminué en septembre, atteignant son niveau le plus bas depuis octobre 2022, et que l'inflation a poursuivi sa décélération en septembre (5,3% sur un an) tout en restant plus élevée que la moyenne de la zone euro.

Le gouvernement a relevé la semaine dernière sa prévision de déficit public pour 2023 à 5,3% du PIB, contre 4,5% attendus précédemment. Pour 2024, il table sur un déficit de 4,3%, supérieur aux 3,7% qu'il prévoyait encore dans ses prévisions d'avril.

En 2022, le déficit a atteint 8% du PIB, et le ratio de la dette, à plus de 141% du PIB, est le plus élevé de la zone euro après la Grèce.

