Jair Bolsonaro contraint de porter un bracelet électronique

L'ex-président brésilien Jair Bolsonaro s'est vu contraint de porter un bracelet électronique à partir de vendredi par un juge de la Cour suprême. Il lui reproche d'inciter, avec son fils Eduardo, à des 'actes hostiles' contre le Brésil.

Actuellement en procès pour une présumée tentative de coup d'Etat contre l'actuel président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, Jair Bolsonaro a dénoncé devant la presse une 'suprême humiliation' à la sortie des bureaux du secrétariat à la Justice du district de Brasilia.

La décision a été publiée par le juge Alexandre de Moraes, qui conduit le procès en cours contre l'ancien président d'extrême droite (2019-2022).

Elle intervient en pleine crise diplomatique entre le Brésil et les Etats-Unis. Dénonçant une 'chasse aux sorcières' à l'encontre de son allié, le président américain Donald Trump a menacé le Brésil de droits de douane supplémentaires de 50% à partir d'août. Lula a réprouvé un 'chantage inacceptable'.

En plus du port du bracelet électronique, Jair Bolsonaro ne sera pas autorisé à quitter son domicile entre 19h00 et 6h00 du lundi au vendredi et en continu les week-ends et jours fériés, détaille le juge Moraes dans sa décision. Il ne pourra pas non plus 'être en contact avec des ambassadeurs et des autorités étrangères'.

L'ancien président voit dans son procès une 'persécution politique' et risque plus de 40 ans de prison. Le jugement est attendu dans les prochaines semaines.

Eduardo Bolsonaro, l'un de ses fils, vit actuellement aux Etats-Unis, où il plaide auprès des autorités américaines pour l'imposition de sanctions contre la justice brésilienne.

