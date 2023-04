Japon: déficit commercial plus faible en mars

Le déficit commercial du Japon s'est réduit pour le deuxième mois d'affilée en mars grâce notamment au déclin du coût de ses importations énergétiques. La croissance des exportations nippones a elle aussi ralenti, selon des données officielles publiées jeudi.

Le solde du commerce extérieur du pays a été négatif pour le 20e mois d'affilée, mais ce déficit s'est réduit à 754,5 milliards de yens (4,98 milliards de francs), contre près de 900 milliards de yens en février. Car le rythme de la hausse des importations a continué de ralentir en mars (+7,3% sur un an), toujours grâce au reflux des prix mondiaux des hydrocarbures, selon les données du ministère japonais des Finances.

Mais la croissance des exportations de l'archipel s'est aussi atténuée le mois dernier (+4,3% sur un an). Tant les expéditions vers les Etats-Unis (+9,4%) que vers l'Europe occidentale (+4,8%) ont vu leur progression nettement ralentir, et celles vers la Chine ont reculé pour le quatrième mois consécutif (-7,7% en valeur sur un an).

Les exportations japonaises pourraient continuer à faiblir dans les prochains mois en raison du ralentissement économique mondial sur fond de lutte contre l'inflation aux Etats-Unis et en Europe, selon les économistes. La reprise post-Covid en Chine reste par ailleurs entourée d'incertitudes, du fait notamment de la fragilité persistante du secteur immobilier local.

Les chiffres préliminaires du produit intérieur brut (PIB) du Japon au premier trimestre 2023 sont attendus le 17 mai.

/ATS