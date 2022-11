Japon: la production industrielle a reculé en octobre

La production industrielle japonaise a baissé en octobre pour un deuxième mois d'affilée et bien plus que prévu, selon des données préliminaires publiées mercredi par le ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie (Meti).

Cet indicateur a chuté de 2,6% sur un mois, alors que le consensus d'économistes de l'agence Bloomberg s'attendait à un déclin de 1,8% après déjà un recul de 1,7% en septembre.

Les expéditions de biens manufacturés nippons ont diminué de 1,1% en octobre sur un mois et les stocks de 0,8%, a détaillé le Meti.

Les machines-outils, les appareils et composants électroniques ainsi que la chimie ont été les secteurs ayant le plus contribué à la baisse de la production industrielle le mois dernier, a encore précisé le ministère.

Les industriels sondés chaque mois par le Meti s'attendent néanmoins à un vif rebond de leur production en novembre et décembre.

Mais le coup de frein de l'économie mondiale sous l'effet des chocs énergétique et inflationniste risque d'affecter durablement la production industrielle nippone.

Alors que l'économie japonaise s'est déjà légèrement contractée au troisième trimestre (-0,3% sur un trimestre selon des données provisoires publiées mi-novembre), 'le faible démarrage du trimestre en cours annonce des perspectives sombres', ont commenté des économistes de la banque ING dans une note publiée mercredi.

/ATS