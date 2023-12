Japon: léger recul des exportations en novembre

Les exportations du Japon ont légèrement baissé en novembre. Le repli, le premier en trois mois confirme les difficultés de la reprise économique dans l'archipel dont le produit intérieur brut (PIB) s'est rétracté au troisième trimestre.

Les exportations japonaises se sont repliées le mois dernier de 0,2% sur un an, selon des chiffres du ministère des Finances publiés mercredi, alors que les économistes du consensus sondé par l'agence Bloomberg attendaient au contraire une hausse de 1,4%. Les expéditions ont notamment reculé à destination de la Chine (-2,2%). Elles ont augmenté vers les Etats-Unis (+5,3%) et dans une moindre mesure vers l'Europe occidentale (+1,1%).

Les importations nippones ont également baissé en novembre (-11,9% sur un an) pour le huitième mois consécutif, notamment en raison du recul des prix des hydrocarbures. L'archipel nippon a enregistré le mois dernier un déficit commercial de 776,9 milliards de yens (4,9 milliards d'euros).

L'économie japonaise, soutenue au deuxième trimestre par la vigueur de son commerce extérieur, s'est contractée entre juillet et septembre en raison du ralentissement de ses exportations et d'une consommation intérieure plombée par l'inflation et la faiblesse du yen, ont confirmé des chiffres révisés publiés début décembre. 'Le commerce des biens pèsera probablement sur la croissance du PIB ce trimestre' au Japon, a commenté Gabriel Ng dans une note de Capital Economics.

'Toutefois, en raison de l'augmentation des exportations de services, nous pensons que la contribution des exportations nettes à la croissance du PIB sera positive' au quatrième trimestre, a-t-il ajouté. Un nouveau recul probable du PIB entre octobre et décembre signifierait l'entrée du Japon en récession technique.

