Jessica Moretti mise aux bénéfices de mesures de substitution

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais (TMC) a décidé mardi d'imposer des mesures de substitution à la détention provisoire à Jessica Moretti, la gérante du bar 'Le Constellation' de Crans-Montana. Il valide ainsi une demande du ministère public.

