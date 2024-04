Johnson & Johnson débourse 13,1 milliards de dollars pour un rachat

Le laboratoire américain Johnson & Johnson (J&J) va racheter la société californienne de dispositifs médicaux Shockwave Medical pour 13,1 milliards de dollars (11,8 milliards de francs) afin de se renforcer dans la cardiologie, ont annoncé les entreprises vendredi.

J&J, producteur de médicaments et de dispositifs médicaux, entend acquérir l'intégralité des actions Shockwave et ainsi mettre sur la main sur sa technologie de traitement des maladies artérielles, indique-t-il dans le communiqué. L'opération devrait être finalisée d'ici à la mi-2024.

'L'acquisition de Shockwave étend encore la position de Johnson & Johnson MedTech dans le domaine de l'intervention cardiovasculaire', a fait valoir J&J, alors que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde selon l'OMS.

Shockwave a mis au point une technologie destinée aux maladies coronariennes entraînant des lésions artérielles calcifiées. Il s'agit d'un traitement mini-invasif, via un cathéter, qui va aider à rétablir la circulation sanguine en visant les lésions calciques. Avec cette technologie, 400'000 patients ont déjà été traités dans le monde, expliquent les sociétés.

Avec cette opération, Johnson & Johnson élargira son portefeuille 'à deux des segments d'intervention cardiovasculaire les plus dynamiques et innovants: la maladie coronarienne et la maladie artérielle périphérique', précise le communiqué.

Shockwave a aussi développé un produit pour le soulagement des symptômes de l'angine réfractaire, en essais cliniques actuellement aux Etats-Unis, et qui a déjà obtenu une autorisation de commercialisation dans l'Union européenne et au Royaume-Uni.

J&J compte racheter l'intégralité des titres de Shockwave au cours de 335 dollars par action. A la Bourse de New York jeudi soir, l'action de Shockwave avait terminé la séance à 319,99 dollars.

Ce n'est pas la première acquisition dans la santé cardiovasculaire pour Johnson & Johnson. En 2022, le groupe avait déjà acheté le fabricant d'appareils cardiaques Abiomed pour plus de 16 milliards de dollars.

/ATS