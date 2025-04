Journée de la santé au travail: la Suva encourage la prévention

A l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail lundi, la Suva appelle les entreprises à renforcer leur culture de la prévention. Près de 3 millions de personnes dans le monde meurent chaque année dans le cadre de leur profession.

La plupart de ces décès sont dus à des maladies professionnelles, relève l'assurance-accidents. En Suisse, entre 2019 et 2023, environ 218 travailleurs sont décédés chaque année en raison de leur activité professionnelle, dont 153 sont dus à des maladies professionnelles.

Chez nous, la part des décès dus à des maladies professionnelles est nettement inférieure à la moyenne mondiale. Et 90% d'entre eux sont liés à l’exposition à l’amiante.

La Suva plaide pour aller plus loin dans la culture de la prévention dans le monde professionnel suisse. Elle met en avant six dimensions: la communication, les valeurs et les règles, la conduite, l’apprentissage, la responsabilité et l’organisation de l’entreprise.

Faire mieux au quotidien

Pour relever les défis actuels de la santé et la sécurité au travail ainsi que ceux liés à la sécurité durant les loisirs, les entreprises ont tout intérêt à intégrer cette démarche de prévention au quotidien, estime la Suva.

Une telle démarche permet de diminuer drastiquement les accidents et les absences, contribue à augmenter la performance, l’efficacité, la qualité du travail ainsi que l’image et la réputation de l’entreprise. La culture de prévention est un investissement pour la pérennité de l'entreprise et surtout celles et ceux qui y travaillent, conclut l'assurance.

/ATS