Journées portes ouvertes au TF pour les 175 ans de la Constitution

Le Tribunal fédéral ouvre ses portes au public les samedi 2 et dimanche 3 septembre, à l'occasion des 175 ans de la Constitution fédérale. Lors de ce week-end particulier, les visiteurs pourront découvrir le majestueux édifice lausannois et son fonctionnement.

Depuis 1927, la cour suprême de la Confédération siège dans l'impressionnant bâtiment de style néo-classique qui domine l'avenue du Tribunal fédéral à Lausanne. Durant ces portes ouvertes, le public pourra se déplacer librement dans les parties centrales du tribunal, visiter les trois salles d'audience et admirer les riches ornementations de marbre, les colonnes ainsi que les fresques.

Une exposition d'objets et de documents permettra à chacun de s'initier à l'histoire, aux tâches et au fonctionnement du Tribunal fédéral. Des collaborateurs seront à disposition pour s'entretenir avec les visiteurs et répondre aux questions.

Afin de réduire les temps d'attente au contrôle de sécurité, il est nécessaire de s'inscrire en ligne (le lien se trouve sur la page d'accueil du Tribunal fédéral) jusqu'au dimanche 27 août au plus tard. Le billet électronique généré au terme de la procédure et une pièce d'identité devront être présentés à l'entrée.

