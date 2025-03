Julius Bär remet un pied dans le marché italien

Julius Bär ouvrira une filiale à Milan d'ici juin, afin d'étoffer sa présence européenne. Elle sera dirigée par Roberto Coletta, qui a travaillé pour Deutsche Bank. L'an dernier, le gestionnaire de fortune avait cédé sa filiale Kairos dans la Péninsule.

La firme zurichoise s'adressera aux clients italiens ultra et très fortunés 'ainsi qu'aux family offices, avec une équipe locale dédiée', selon le communiqué paru mardi. La succursale rejoindra Julius Bär Europe au Luxembourg, précise la société déjà implantée à Dublin, Madrid et Barcelone.

Sonia Goessi, responsable de la Suisse et de l'Europe, a souligné dans le document, que l'opération 'consolide notre position de tête comme gestionnaire de fortune en Europe'. L'Italie est décrite comme 'une marché prometteur'.

Roberto Coletta a rejoint Julius Bär en septembre dernier en provenance de Deutsche Bank, pour laquelle il était à la tête de la banque privée en Italie et membre du conseil d'administration de la filiale italienne du groupe allemand depuis 2022. Auparavant, il a travaillé six ans chez Credit Suisse, notamment en charge des clients ultra fortunés. Il sera basé à Milan et rapportera à Falk Fischer, directeur général de Bank Julius Bär Europe.

Le groupe zurichois était déjà présent au sud des Alpes, avant de finaliser en mai la vente de la totalité sa filiale italienne Kairos à Anima Holding. Il avait pris une participation minoritaire en 2013, avant d'en prendre la majorité en 2018. Cette cession, annoncée entre 20 et 25 millions d'euros, s'inscrivait alors dans le cadre du recentrage des activités de la banque sur son coeur de métier.

/ATS