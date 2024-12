Karin Keller-Sutter communiquera sur le controversé réseau X

Alors que l'une de ses collègues s'en détachent, Karin Keller-Sutter annonce qu'elle communiquera sur X lors de son année présidentielle. Elle a ouvert un compte à son propre nom sur ce réseau social devenu controversé depuis qu'Elon Musk s'en est emparé.

'Le réseau social X demeure la plateforme de référence pour une communication réactive, en particulier pour la politique et l'actualité', indique le département des finances vendredi dans un communiqué. La future présidente de la Confédération communiquera donc en 2025 via son compte @keller-sutter.

La démarche est à contre-courant d'autres conseillers fédéraux. La ministre de la santé Elisabeth Baume-Schneider a récemment quitté le réseau social. 'Cette plateforme ne correspond pas à la culture du débat à laquelle je souhaite participer', avait-elle écrit dans sa dernière publication sur X datant du 31 octobre.

Mouvement d'exode

L'autre ministre socialiste, Beat Jans, avait indiqué songer à faire de même. Son compte est à l'heure actuelle toujours actif, tout comme ceux des autres conseillers fédéraux, Guy Parmelin, Ignazio Cassis et Viola Amherd.

Le réseau social X est de moins en moins populaire, des médias d'ampleur tels que The Guardian au Royaume-Unie et La Vanguardia en Espagne ayant supprimé leurs comptes. Ils dénoncent la désinformation et la haine qu'on trouve sur cette plateforme.

Ce mouvement d'exode a eu lieu alors que le milliardaire Elon Musk, soutien du président élu des Etats-Unis Donald Trump, a été nommé à la tête d'un nouveau ministère de 'l'efficacité gouvernementale'. Un premier mouvement de départ avait été signalé après qu'Elon Musk a repris Twitter, aujourd'hui renommé X, en 2022.

/ATS