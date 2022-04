Kellogg attaque le gouvernement britannique en justice

Le géant des céréales Kellogg a lancé une action en justice contre le gouvernement britannique pour pouvoir continuer à promouvoir ses produits, critiquant de futures règles sur les produits trop gras ou trop sucrés.

A partir d'octobre 2022, les publicités télévisées pour les aliments ou boissons riches en graisses, en sucres et en sel ne seront plus autorisées qu'entre 21H et 05H30 du matin en Angleterre. Ces produits ne pourront pas non plus être mis en valeur à certains endroits des supermarchés.

Le gouvernement entend ainsi lutter contre l'obésité alors qu'un enfant sur trois quitte l'école primaire en surpoids ou obèse, avec un coût de 6 milliards de livres (7 milliards d'euros) par an pour le service public de santé.

Le groupe Kellog conteste la méthode de calcul de la valeur nutritionnelle de ses produits, estimant que ses céréales étant généralement consommées avec du lait, les éléments apportés par le lait devraient être pris en compte.

'Nous pensons que la formule utilisée par le gouvernement pour mesurer la valeur nutritionnelle des céréales pour le petit-déjeuner n'est pas correcte et n'est pas mise en oeuvre de manière légale', a déclaré Chris Silcock, directeur général de Kellogg au Royaume-Uni, dans un communiqué transmis à l'AFP mercredi.

'Il mesure les céréales sèches alors qu'elles sont presque toujours consommées avec du lait', a-t-il poursuivi. 'Tout cela compte car, à moins de tenir compte des éléments nutritionnels ajoutés lorsque les céréales sont consommées avec du lait, la valeur nutritionnelle complète du repas n'est pas mesurée', a-t-il fait valoir.

Il ajoute avoir 'essayé d'avoir une conversation raisonnable avec le gouvernement britannique au cours des douze derniers mois sur la mise en oeuvre de ce changement, mais en vain'.

'Nous nous retrouvons donc maintenant à faire quelque chose que nous ne voulions vraiment pas avoir à faire, c'est-à-dire aller au tribunal pour faire changer la formule afin qu'elle reflète la façon dont les gens mangent notre nourriture dans la vraie vie', a-t-il expliqué.

Un juge a accepté leur requête et une audience aura lieu devant un tribunal pour examiner la question.

/ATS