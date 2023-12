Kempinski étoffe sa présence à Dubaï

Le groupe hôtelier de luxe Kempinski va doubler sa présence à Dubaï avec l'acquisition, en collaboration avec Abu Dhabi National Hotels, de deux établissements de luxe emblématiques au coeur de la métropole émiratie.

A compter du 1er janvier, le portefeuille de la multinationale genevoise comprendra le Kempinski The Boulevard Dubai et le Kempinski Central Avenue Dubai. Haut de 72 étages et abritant 198 chambres et suites, le premier est situé au centre-ville de Dubaï, à un jet de pierre du Burj Khalifa. Le second, doté de 245 chambres et suites, se trouve à quelques pas du centre commercial de luxe Dubai Mall.

'Il s'agit d'une étape importante pour Kempinski, qui consolide notre rôle en tant que marque hôtelière de luxe dominante au Moyen-Orient', a déclaré René Nijhof, président du conseil d'administration du groupe, cité vendredi dans un communiqué. Aucune mention n'est faite des contours financiers de la transaction.

L'entreprise est présente depuis plus d'un quart de siècle dans cette région réputée être 'une des plus dynamiques et des plus passionnantes du monde', selon le dirigeant, qui affirme sa volonté, après une année record, de poursuivre le développement du portefeuille dans ce marché 'en 2024 et au-delà'.

Les deux nouveaux établissements viennent s'ajouter au Kempinski Mall of the Emirates et le Kempinski Hotel & Residences Palm Jumeirah. Le groupe projette par ailleurs d'inaugurer à Dubaï les premières résidences privées de la région en 2025.

