Kiev dit avoir « détruit » un navire de guerre russe

L'armée ukrainienne a affirmé mercredi avoir 'détruit' un navire de guerre russe au large du sud de la Crimée, péninsule ukrainienne annexée par la Russie.

'Les forces armées ukrainiennes avec des unités du renseignement militaire ont détruit un grand navire de débarquement, le 'Cesar Kounikov'', a déclaré l'état-major de l'armée sur Telegram.

Le département du renseignement militaire ukrainien (GUR) a de son côté revendiqué avoir utilisé des drones navals ukrainiens, Magura V5, pour frapper le bateau près de la ville côtière d'Aloupka et lui causer 'des trous critiques' sur son flanc gauche après quoi le bateau 'a commencé à couler'.

Selon le GUR, il s'agit d'un des vaisseaux russes 'les plus récents' pouvant accueillir 87 membres d'équipage et qui avait été utilisé par la Russie dans ses guerres contre la Géorgie en 2008 et en Syrie plus récemment.

Le ministère russe de la Défense n'a pour sa part pas communiqué à ce sujet, mais a affirmé avoir abattu six drones ukrainiens 'au-dessus des eaux de la mer Noire'.

La chaîne Telegram Rybar, proche de l'armée russe et suivie par plus d'un million de personnes, a elle déclaré que la frappe ukrainienne avait été effectuée à l'aide de drones navals. 'L'étendue des dommages est inconnue', a ajouté la chaîne.

Syrsky sur le front

Pendant ce temps, le nouveau commandant en chef des armées ukrainiennes Oleksandre Syrsky a annoncé mercredi s'être rendu dans les zones les plus chaudes du front Est avec le ministre de la Défense, y jugeant la situation sur le terrain 'extrêmement complexe et tendue'.

'Les occupants russes continuent d'augmenter leurs efforts et dépassent en nombre' les forces ukrainiennes, a déclaré M. Syrsky sur Telegram, alors que l'Ukraine peine à regarnir les rangs de son armée et que l'aide militaire américaine dont le pays à besoin pour faire face aux Russes reste bloquée.

'Nous faisons tout notre possible pour empêcher l'ennemi d'avancer sur notre territoire et pour tenir nos positions', a souligné M. Syrsky. 'Nous prenons toutes les mesures possibles pour minimiser nos pertes et sauver la vie de nos soldats'.

/ATS