Kit pour la vente d'aliments après la date limite en toute sécurité

Vendre des denrées alimentaires au-delà de la date de durabilité minimale est possible. Encore faut-il le faire en toute sécurité. Pour aider les petits commerces dans cette démarche, l'organisation foodwaste.ch leur met à disposition une 'boîte à outils'.

Les propriétaires de magasins manquent souvent de temps, d’argent et surtout de connaissances sur les mesures à prendre pour pouvoir vendre plus longtemps leurs marchandises conformément à la loi. Foodwaste.ch a donc développé une plateforme qui propose des informations, des tutoriels et des étiquettes.

La 'boîte à outils' vise à permettre aux magasins de servir à leur clientèle des produits périmés mais irréprochables par le biais d’une offre régulière et transparente. L'idée est d'inciter les consommateurs à examiner leurs produits avant de les jeter à la poubelle uniquement sur la base de la date de péremption.

Trop peu de personnes savent que certaines marchandises comme la farine peuvent encore être consommées sans crainte jusqu’à un an après péremption. Ce principe s’applique également aux denrées rapidement périssables comme le poisson ou la viande. Durant la limite de consommation, ces dernières peuvent être congelées pendant trois mois.

Ces options sont soutenues depuis 2021 par deux guides établis sur mandat de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. En moyenne, une denrée alimentaire sur trois est perdue entre le champ et l’assiette. En Suisse, cela représente 2,8 millions de tonnes par an. La réduction de moitié du gaspillage alimentaire fait partie de l’Agenda 2030 de la Confédération.

foodwaste.ch/fr/conservation/informations-et-boite-a-outils-pour-le-commerce-de-detail/

/ATS