Kühne+Nagel boucle 2025 sur une note négative

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Le spécialiste des transports et de la logistique Kühne+Nagel a bouclé un exercice 2025 marqué par un contexte de marché difficile. Tant le chiffre d'affaires que le bénéfice s'affichent en baisse.

En 2025, le chiffre d'affaires net de Kühne+Nagel a reculé de 1% à 24,5 milliards de francs, rapporte mardi dans un communiqué le logisticien basé à Schindellegi, dans le canton de Schwyz. Droits de douane américains et panne de consommation sont venus troubler une dynamique enfin retrouvée pour le géant du fret multimodal.

Le résultat d'exploitation (Ebit) s'est contracté de 17% à 1,2 milliard. Au final, le bénéfice net s'est élevé à 925 millions, en fort recul de 25% comparé à 2024.

Les recettes présentées se situent en dessous des attentes des analystes consultés par AWP. Le chiffre d'affaires était attendu à 24,6 milliards. L'Ebit, estimé à 1,2 milliard, correspond aux attentes, tandis que le bénéfice net, attendu à 944 millions, est en dessous.

Lors de la prochaine assemblée générale, le conseil d'administration proposera un dividende de 6 francs par action, contre 6,34 francs attendus en moyenne.

Pour 2026, Kühne+Nagel prévoit un Ebit récurrent compris entre 1,2 et 1,4 milliard de francs. Le déploiement accéléré de l'intelligence artificielle (IA) constituera un pilier stratégique essentiel, avec des gains de productivité significatifs attendus au cours des 18 prochains mois

