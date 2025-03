Kühne+Nagel fait progresser ses ventes, pas la rentabilité en 2024

Le logisticien Kühne+Nagel a dégagé des recettes en hausse l'année dernière, mais a calé en matière de rentabilité. Du coup, les actionnaires du groupe schwytzois verront leur dividende raboté de 1,75 franc à 8,25 francs par titre.

En 2024, le chiffre d'affaires net a progressé de 4% à 24,8 milliards de francs, grâce à une solide hausse dans le fret maritime (+8%) et aérien (+5%). Les recettes se sont par contre affaissées dans le fret routier (-2%) et la logistique de contrat (-1%).

Au niveau de la rentabilité, le résultat d'exploitation (Ebit) s'est contracté de 13% à 1,65 milliard, selon un communiqué publié mardi. Le taux de conversion, qui mesure l'Ebit par rapport au profit brut du groupe, s'est replié à 19%, après 21,7% l'exercice précédent.

Le bénéfice net s'est élevé à 1,23 milliard, en fort recul de 16% comparé à 2023.

La quasi-totalité des chiffres clés sont supérieurs aux prévisions des analystes interrogés par l'agence AWP, hormis le dividende attendu à seulement 7,42 francs.

L'entreprise a fait face à un environnement conjoncturel difficile, avec 'une économie faiblissante en Europe, une émergence des tendances protectionnistes et des conflits régionaux', a résumé le président Jörg Wolle dans une lettre aux actionnaires. Mais le groupe a été en mesure de gagner un 'nombre important de nouveaux clients' au quatrième trimestre, a-t-il assuré.

Bon début d'année

'L'amincissement de la structure organisationnelle et de distribution a produit ses premiers résultats au second semestre 2024', a pour sa part estimé le directeur général Stefan Paul. Avec les acquisitions réalisées l'année précédente - en mars le malaisien City Zone Express et en novembre l'américain IMC Logistics - Kühne+Nagel 'a gagné de nouvelles opportunités de croissance'.

En guise de perspective, M. Wolle a indiqué que le groupe a 'très bien entamé la nouvelle année' et s'est dit 'optimiste de pouvoir poursuivre l'évolution positive en 2025', sans chiffrer ses prévisions.

A moyen terme, soit d'ici 2026, la société prévoyait jusqu'à présent un taux de conversion de 25% à 30%, voire plus de 40% dans le fret maritime (après 41% en 2024) et aérien (27% l'année dernière). Le fret routier et la logistique de contrat doivent quant à eux afficher respectivement des taux supérieurs à 10% (8%) et de 7-9% (6%).

La direction promet de divulguer de plus amples détails sur le développement des affaires le 25 mars, lors de sa journée des investisseurs. Elle devra notamment tenir compte de la dégradation de l'environnement économique, avec la guerre commerciale lancée par le président américain Donald Trump.

/ATS