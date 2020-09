Kühne+Nagel investit dans un réseau de distribution de vaccins

Le logisticien Kühne+Nagel investit dans un réseau pour la distribution de vaccins et autres produits pharmaceutiques sensibles à la température. De nouveaux centres logistiques ont été ouverts à Bruxelles et Johannesburg, a-t-il indiqué dans un communiqué jeudi.

Les nouveaux 'hubs' pour l'industrie pharmaceutique avec un accès direct au tarmac des aéroports concernés garantissent une manutention rapide et l'intégrité des produits grâce au transport sous température régulée. Ils rejoignent les 230 sites du réseau mondial de Kühne+Nagel certifiés GxP pour l'industrie pharmaceutique.

Les nouvelles installations à Bruxelles et à Johannesburg disposent de plusieurs segments dédiés aux produits sensibles à la température, notamment pour ceux devant être acheminés sous les 20 degrés, ceux entre 2 et 8 degrés et ceux entre 15 et 25 degrés. De la glace carbonique est également à disposition pour les produits nécessitant d'être conservés et transportés à -60 degrés, précise le communiqué du logisticien.

/ATS