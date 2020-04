L'Argovie exige la réouverture de tous les commerces lundi prochain

Le gouvernement argovien exige la réouverture de tous les commerces lundi prochain. Il a écrit une lettre ouverte au Conseil fédéral en ce sens, estimant le calendrier du semi-déconfinement injuste pour les commerces de moyenne et petite tailles.

L'exécutif argovien a rapidement donné suite à une demande des partis bourgeois (UDC, PLR et PDC) du cantons et d'organisations économiques cantonale, déposée vendredi dernier. Il soutient leurs revendications et souhaite la réouverture de tous les commerces le 27 avril, contrairement à ce qu'a annoncé jeudi le Conseil fédéral.

'Distorsion de la concurrence'

Dans une lettre ouverte, le Conseil d'Etat argovien demande mardi au Conseil fédéral de reconsidérer sa décision. Il qualifie d''incompréhensible' le fait de ne rouvrir tous les commerces que le 11 mai, alors que les grands distributeurs verront une partie des restrictions levées dès lundi prochain. Cette décision mène à une 'distorsion de la concurrence' durant deux semaines, déplore-t-il.

Le gouvernement argovien demande donc au Conseil fédéral d'autoriser la réouverture, dès le 27 avril, de tous les commerces disposant d'un concept respectant les mesures fédérales de protection de la santé, liées au coronavirus. 'Les mesures de distance physique pratiquées avec succès par les magasins d'alimentation peuvent être adaptées sans problème au commerce de détail', souligne l'exécutif argovien.

Selon ce dernier, tous les commerces doivent donc être rouvert lundi prochain, en même temps que les salons de coiffure, de massage, de cosmétique, les garden centers et autres commerces de fleurs ou de bricolage. En ce sens, il se fait le porte-parole 'de nombreux autres cantons et d'organisations économiques nationales', écrit le gouvernement argovien.

Une perspective pour les restaurateurs

Il demande en outre au Conseil fédéral de se prononcer sur les domaines de la restauration et de l'évènementiel, à l'occasion de sa prochaine communication sur l'assouplissement des mesures d'urgence. 'Il est indispensable que ces branches économiques puissent obtenir une perspective située dans le temps', écrit-il.

