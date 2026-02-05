L'Etat du Valais vise à mieux gérer les risques climatiques

Le Canton du Valais a présenté, jeudi, les trois axes de sa stratégie cantonale afin de mieux gérer les risques climatiques sur le long terme. Il veut améliorer la prévention, l’anticipation et la restauration après un événement.

Sous l'effet du réchauffement climatique, les sécheresses, canicules, éboulements, crues et autres inondations deviennent de plus en plus fréquents et intenses. L'Etat du Valais vise donc de s'y préparer dès maintenant, en créant une stratégie cantonale de gestion des risques climatiques. Concrètement, il s'agit de prévenir les nouveaux risques en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Le Canton veut également anticiper les risques existants, en prenant des mesures pour protéger les personnes, les biens et l’environnement et s’adapter aux changements climatiques.

La stratégie se déploiera dans huit domaines: aménagement du territoire et mobilité, dangers naturels, gestion de l’eau, santé, écosystèmes et économie. Sans oublier l'agriculture et l'alimentation et les bâtiments.

