L'Europe entame un déconfinement à hauts risques

Jugeant la pandémie de coronavirus 'sous contrôle', l'Allemagne a débuté lundi son déconfinement, une lente et délicate opération. L'Europe cloîtrée depuis des semaines est encore meurtrie par la maladie mais impatiente de relancer son économie.

A ce jour, le continent européen a payé le plus lourd tribut, comptabilisant près des deux tiers des 165'216 morts recensés dans le monde lundi à la mi-journée. L'Italie a été le pays le plus touché (23'660 décès), suivi de l'Espagne (20'852), la France (19'718) et du Royaume-Uni (16'060), selon un dernier bilan de l'épidémie établi à partir de sources officielles.

Avec 135'000 cas recensés et environ 4000 décès, la pandémie est en Allemagne 'sous contrôle et gérable', ont jugé les autorités. Elles ont autorisé la réouverture lundi matin des magasins d'une surface inférieure à 800 m2.

Masque 'fortement recommandé'

Commerces d'alimentation, librairies, garages, magasins de vêtements et autres fleuristes peuvent de nouveau accueillir des clients. Fédéralisme oblige, la mesure sera appliquée de façon sensiblement différente dans les seize Etats-régions du pays, et de nombreux commerces resteront encore porte close dans la capitale Berlin lundi.

Lieux culturels, bars, restaurants, terrains de sports demeurent néanmoins fermés. Les grands rassemblements tels que les concerts ou compétitions sportives, sont toujours interdits, au moins jusqu'à fin août. Ecoles et lycées rouvriront progressivement à partir du 4 mai.

Les rassemblements de plus de deux personnes restent proscrits, une distance minimale de 1,5 mètre est censée être observée dans les lieux publics, et le port du masque 'fortement recommandé'. La situation reste 'fragile', a prévenu la chancelière Angela Merkel. 'Nous sommes au début de la pandémie et nous sommes encore loin d'être sortis de l'auberge', a-t-elle déclaré, jugeant qu'il serait 'extrêmement dommage de connaître une rechute'.

Cette stratégie de sortie de crise, mise en oeuvre par l'Allemagne, locomotive économique du vieux continent, est scrutée par une Europe qui vit sous cloche depuis près d'un mois. Certains pays s'apprêtent à entamer le défi du confinement à mesure que la maladie y apparait contenue.

Contenir les impatiences

Le défi est énorme : relancer progressivement l'activité, contenir les impatiences des populations enfermées, voire les risques d'explosion sociale, tout en prévenant une possible résurgence du virus et en préservant des systèmes sanitaires saturés. Signe de l'urgence économique, la Banque d'Espagne prévoit pour 2020 une chute vertigineuse, 'sans précédent dans l'histoire récente', de 6,6% à 13,6% du PIB du pays en raison de la pandémie.

L'Autriche avait permis mardi dernier la réouverture prudente de ses petits commerces et jardins publics. La Norvège a commencé lundi à rouvrir ses 'barnehager', établissements qui englobent crèches et école maternelle, premier pas d'une levée lente et progressive des restrictions décrétées mi-mars.

La France, l'Espagne et l'Italie, qui enregistrent des nombres de malades et de décès en baisse, après des semaines de hausse, se préparent elles aussi à de premières mesures de déconfinement dans les jours ou les semaines à venir. La France a fait lundi un premier pas en autorisant à nouveau, sous conditions, les visites aux pensionnaires des maisons de retraite.

Au Danemark, les petits commerces ont reçu lundi la permission de rouvrir leurs portes, à conditions d'appliquer de strictes mesures d'hygiène et de séparation. Les crêches danoises avaient rouvert le 15 avril.

Courbe 'descendante'

En Italie, les premières mesures d'allègement ne seront pas prises avant le 3 mai. Mais peu à peu les entreprises rouvrent, même si c'est de façon partielle et avec beaucoup de précautions. Au Royaume-Uni, le confinement instauré le 23 mars a été prolongé d'au moins trois semaines jeudi et le gouvernement n'envisage pas encore d'en sortir.

Au Japon, qui comptabilise désormais le nombre de cas le plus élevé en Asie après la Chine et l'Inde, le nombre de cas enregistrés a dépassé les 10'000 ce week-end, malgré l'instauration de l'état d'urgence.

Aux Etats-Unis, un bras de fer oppose le président Donald Trump, partisan d'une reprise rapide de l'activité économique, à plusieurs gouverneurs démocrates. Le gouverneur de l'Etat de New York, épicentre de l'épidémie dans le pays, a annoncé que la pandémie avait pour la première fois amorcé une courbe 'descendante'.

La barre des 40'000 morts a cependant été franchie dimanche dans tout le pays, selon le comptage de l'université américaine Johns Hopkins.

/ATS