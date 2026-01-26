L'Europe ne peut pas se défendre sans les Etats-Unis, selon l'OTAN

Photo: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS

L'Europe ne peut pas se défendre seule sans l'aide des Etats-Unis, et ils ont besoin l'un de l'autre, a affirmé lundi le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte. Une déclaration faite devant le Parlement européen à Bruxelles.

'Et si quelqu'un pense encore ici que l'Union européenne, ou l'Europe dans son ensemble, peut se défendre sans les États-Unis, continuez de rêver. Vous ne le pouvez pas. Nous ne le pouvons pas, nous avons besoin les uns des autres', a-t-il martelé devant les eurodéputés.

/ATS
 

