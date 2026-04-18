L'Iran affirme avoir de nouveau fermé le détroit d'Ormuz

L'Iran a annoncé samedi reprendre 'le strict contrôle' du détroit d'Ormuz en réaction à la ...
L'Iran affirme avoir de nouveau fermé le détroit d'Ormuz

L'Iran affirme avoir de nouveau fermé le détroit d'Ormuz

Photo: KEYSTONE/AP NY/Bill Foley

L'Iran a annoncé samedi reprendre 'le strict contrôle' du détroit d'Ormuz en réaction à la poursuite du blocus américain des ports iraniens. Téhéran revient ainsi sur sa décision de la veille de rouvrir cette voie maritime essentielle pour le commerce d'hydrocarbures.

L'Iran avait 'accepté de bonne foi d'autoriser le passage d'un nombre limité de pétroliers et de navires commerciaux', mais les Américains, violant leur engagement, 'continuent de se livrer à des actes de piraterie sous couvert du soi-disant blocus', a dénoncé le commandement des forces armées iraniennes Khatam Al-Anbiya dans un communiqué relayé par la télévision d'État.

'Pour cette raison, le contrôle du détroit d'Ormuz est revenu à son état antérieur, et ce passage stratégique est désormais placé sous le contrôle strict' de l'Iran, a-t-il ajouté.

/ATS
 

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