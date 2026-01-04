L'Iran sera frappé durement si des manifestants sont tués (Trump)

Le président américain Donald Trump a affirmé dimanche que l'Iran serait frappé 'très durement' ...
L'Iran sera frappé durement si des manifestants sont tués (Trump)

L'Iran sera frappé durement si des manifestants sont tués (Trump)

Photo: KEYSTONE/AP/Alex Brandon

Le président américain Donald Trump a affirmé dimanche que l'Iran serait frappé 'très durement' si des manifestants étaient tués lors du mouvement de contestation en cours dans le pays, initialement pour des raisons économiques, mais qui s'est élargi.

'Nous regardons cela de très près. S'ils commencent à tuer des gens comme ils l'ont fait dans le passé, je pense qu'ils seront frappés très durement par les Etats-Unis', a déclaré Donald Trump à bord de son avion Air Force One.

Le mouvement a commencé le 28 décembre à Téhéran quand des commerçants ont fermé boutique pour protester contre l'hyperinflation et le marasme économique, avant de prendre une tournure politique.

Au moins 12 personnes, dont des membres des forces de sécurité, ont été tuées, selon un bilan basé sur des annonces officielles.

Il s'agit des plus importantes manifestations depuis celles qui avaient secoué l'Iran fin 2022 après la mort en détention de Mahsa Amini, une jeune femme arrêtée par la police des moeurs pour avoir enfreint le strict code vestimentaire féminin. La contestation actuelle reste néanmoins de moindre ampleur pour l'instant.

/ATS
 

Actualités suivantes

Monthey (VS): un cortège pour afficher sa solidarité

Monthey (VS): un cortège pour afficher sa solidarité

Économie    Actualisé le 04.01.2026 - 15:36

Trump invite la Première ministre japonaise au printemps

Trump invite la Première ministre japonaise au printemps

Économie    Actualisé le 03.01.2026 - 06:03

Le bitcoin perd des plumes après une année 2025 difficile

Le bitcoin perd des plumes après une année 2025 difficile

Économie    Actualisé le 31.12.2025 - 14:14

La BNS a racheté des devises pour 75 millions au troisième partiel

La BNS a racheté des devises pour 75 millions au troisième partiel

Économie    Actualisé le 31.12.2025 - 11:33

Articles les plus lus