L'Italien Lavazza va racheter le distributeur français MaxiCoffee

Le géant italien du café Lavazza a annoncé lundi avoir présenté une 'offre engageante pour l'achat' du distributeur français de café MaxiCoffee. Les détails financiers n'ont pas transparu.

Le groupe Lavazza compte racheter '100% du capital social' de l'entreprise française fondée en 2007 par Christophe Brancato dans le sud-est de la France et qui emploie actuellement quelque 1500 personnes.

MaxiCoffee vend plus de 350 marques de café ainsi que des machines et accessoires à des particuliers et professionnels à travers son site internet, '60 agences professionnelles' et plusieurs boutiques 'concept store'.

L'entreprise, qui a également ouvert une 'école de café' implantée à Bordeaux, Marseille et Paris, est aujourd'hui détenue par son fondateur, le fonds 21 Invest France, et 'd'autres actionnaires minoritaires'.

Aucun détail financier n'a été communiqué sur l'opération, au terme de laquelle 'le groupe Lavazza actionnaire majoritaire sera associé' à M. Brancato 'qui réinvestira en minoritaire au capital de MaxiCoffee dont il restera le Président', explique le communiqué.

L'acquisition 's'inscrit dans notre stratégie de développement international' et 'nous permettra de consolider notre positionnement en France, un marché clé pour le groupe depuis toujours, et de renforcer notre présence dans l'e-commerce', explique le directeur général de Lavazza, Antonio Baravalle.

Lavazza 'prévoit de soutenir le développement' de MaxiCoffee et 'notre entrée dans la société ne modifiera en rien un business model qui a fait ses preuves', promet-il. L'opération doit encore être approuvée par l'Autorité de la concurrence.

/ATS