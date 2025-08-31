L'OFL baisse le taux de référence des loyers

L'Office fédéral du logement (OFL) abaisse lundi le taux hypothécaire de référence applicable ...
L'OFL baisse le taux de référence des loyers

L'Office fédéral du logement (OFL) abaisse lundi le taux hypothécaire de référence applicable aux contrats de bail, à l'occasion de son examen trimestriel de la situation. La manoeuvre autorise nombre de locataires à réclamer des baisses de loyers.

/ATS
 

