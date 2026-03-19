L'OMC prévoit une croissance de 1,9% sans l'ombre du Moyen-Orient

Le commerce mondial de marchandises devrait progresser de 1,9% cette année, selon l'OMC. Mais ...
L'OMC prévoit une croissance de 1,9% sans l'ombre du Moyen-Orient

L'OMC prévoit une croissance de 1,9% sans l'ombre du Moyen-Orient

Photo: Keystone/MARTIAL TREZZINI

Le commerce mondial de marchandises devrait progresser de 1,9% cette année, selon l'OMC. Mais ces prévisions annoncées jeudi à Genève pourraient être revues vers le bas avec la guerre au Moyen-Orient.

Ce ralentissement s'explique par la normalisation du commerce après de nouveaux produits liés à l'intelligence artificielle (IA) et les importantes importations en 2025 au moment des menaces de tarifs douaniers. Mais si les prix du pétrole brut et du gaz naturel liquéfié, avec la guerre au Moyen-Orient, venaient à rester élevés, la prévision pourrait même être encore inférieure de 0,5 point cette année. Et 1 point dans les régions importatrices des énergies.

Les Etats peuvent diminuer l'impact 'en maintenant des politiques commerciales prévisibles et en renforçant les filières d'approvisionnement mondiales', a estimé la cheffe de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) Ngozi Okonjo-Iweala avant la ministérielle de l'institution. Pour 2027, la croissance devrait être relancée à 2,6%.

/ATS
 

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