L'UDC lance le combat contre une loi climat « trop extrême »

Trop chère et trop extrême: l'UDC a présenté jeudi ses arguments appelant à rejeter la loi sur le climat soumise aux urnes le 18 juin. Elle redoute une interdiction de facto de l'essence et du gaz et une hausse des besoins en électricité, qui est 'déjà trop chère'.

La loi adoptée par le Parlement, contre laquelle l'UDC a lancé un référendum, veut poser des jalons sur la voie de l'objectif 'zéro net' pour 2050. Elle prévoit par exemple des contributions financières pour les innovations en faveur de la protection du climat et le remplacement des chauffages à combustibles fossiles.

Ces subventions provoqueront une 'explosion des coûts de l'énergie', estime l'UDC. Le parti redoute des coûts supplémentaires pour l'économie. Selon lui, cette loi, qu'il qualifie de 'loi sur le gaspillage de l'électricité', aggrave massivement la pénurie d'électricité au lieu de la combattre.

Le projet 'implique une interdiction de facto de l'essence, du diesel, du mazout et du gaz. Conduire une voiture et se chauffer ne seraient plus possibles qu'à l'électricité', dénonce l'UDC. Et la construction de nouvelles éoliennes et 'de millions de mètres carrés d'installations solaires' défigureraient le paysage.

/ATS