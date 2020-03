L'UDC veut protéger l'économie de la crise

La crise du coronavirus met à mal non seulement le système de santé en Suisse, mais aussi son économie, selon l'UDC. Le parti a présenté mardi sa stratégie pour préserver les entreprises suisses.

Le Conseil fédéral a pris des mesures qui protègent les personnes à risque, mais qui provoquent aussi des dégâts massifs sur l'économie, ont souligné les responsables de l'UDC lors d'une conférence téléphonique. D'autres mesures sont nécessaires après 19 avril.

Il faut protéger les groupes à risque et les isoler autant que possible. Mais les personnes qui ne sont pas malades doivent retourner au travail.

C'est à ce prix que l'économie et la société pourront à nouveau fonctionner, fait valoir l'UDC dans un papier stratégique adopté à l'unanimité par son groupe parlementaire. Le travail et les écoles doivent reprendre. Les restaurants et les magasins devraient rouvrir en respectant les mesures d'hygiène et l'interdiction de se rassembler être assouplie.

L'UDC prône encore le maintien des restrictions aux frontières et plus encore leur renforcement. Il faut éviter que les groupes à risques immigrent en Suisse et transmettent le virus, a expliqué l'ancien conseiller fédéral Christoph Blocher.

L'utilisation des masques de protection doit en outre être généralisée. La Confédération doit non seulement fournir le matériel au personnel soignant, mais aussi à l'ensemble de la population. Les personnes testées positives au Covid-19 devront être placées dans une quarantaine stricte.

/ATS