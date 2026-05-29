L'UE va débloquer 16 milliards d'euros pour la Hongrie

Plus de 16 milliards d'euros (14,5 milliards de francs), direction Budapest: la présidente de la Commission européenne a annoncé vendredi le déblocage de fonds gelés sous Viktor Orban, sous condition de réformes du nouveau dirigeant hongrois, Peter Magyar.

'Votre gouvernement avance rapidement et avec détermination', a salué Ursula von der Leyen lors d'une conférence de presse à Bruxelles en présence du nouveau Premier ministre hongrois, louant les réformes engagées pour le bénéfice 'de la Hongrie (...) et de l'Union européenne'.

La victoire de Peter Magyar aux élections hongroises mi-avril a provoqué un immense soulagement à Bruxelles, contrainte de composer durant 16 ans avec Viktor Orban, un Premier ministre proche de Vladimir Poutine et de Donald Trump, qui a bloqué une série de dossiers, dont celui de l'Ukraine.

A peine élu, le quadragénaire a été reçu à bras ouverts par les chefs des institutions européennes se réjouissant d'un 'nouvel élan' en Europe. 'Cela ne fait que quelques semaines mais nous sentons déjà un fort vent de changement qui souffle à travers la Hongrie', a salué Ursula von der Leyen.

'Les négociations les plus importantes'

Un dossier crucial restait toutefois à clarifier entre Budapest et Bruxelles.

A savoir les milliards d'euros de fonds destinés à la Hongrie et gelés par l'UE. Cet argent a été bloqué dans le cadre de différentes procédures intentées contre les politiques de Viktor Orban, concernant notamment les droits des personnes LGBT+ et des demandeurs d'asile, ainsi que des situations de conflits d'intérêts.

Son successeur Peter Magyar avait fait de la récupération de ces fonds une priorité absolue et a qualifié le déblocage des 16 milliards d'euros vendredi 'd'historique'.

'Si à chaque fois que je viens ici on me donne autant d'argent, je risque de venir plus souvent', a-t-il lancé dans les rires.

La présidente de la Commission européenne a précisé que le déblocage de cet argent dépendait de l'adoption de réformes du gouvernement de Peter Magyar.

'Nous nous sommes mis d'accord sur un cadre solide visant à garantir que la Hongrie s'attaque aux problèmes liés à la corruption et à l'Etat de droit', a-t-elle indiqué.

Dans un scénario similaire, l'UE avait débloqué des milliards d'euros destinés à la Pologne dès les premiers gages donnés par le gouvernement du Premier ministre proeuropéen Donald Tusk, en 2024.

Peter Magyar, dont le parti dispose d'une large majorité au Parlement hongrois, a déjà amorcé de premières réformes.

Son camp a voté mercredi pour l'abandon du projet de l'ancien Premier ministre Viktor Orban de se retirer de la Cour pénale internationale (CPI). Il prévoit également d'adhérer prochainement au Parquet européen.

/ATS