L'Unesco recommande de placer Venise au patrimoine mondial en péril

L'Unesco recommande de placer Venise sur la liste du patrimoine mondial en péril. Des mesures 'insuffisantes' ont été prises pour lutter contre la détérioration du site due notamment au tourisme de masse et au changement climatique, d'après une décision publiée lundi.

'La poursuite du développement (de Venise), les impacts du changement climatique et le tourisme de masse menacent de causer des changements irréversibles à la valeur universelle exceptionnelle du bien', note le Centre du patrimoine mondial, une branche de l'Unesco (Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture). Cette recommandation sera votée en septembre par les Etats membres de l'Unesco.

Alors que 'des immeubles' hauts, 'susceptibles d'avoir un impact visuel négatif significatif', devraient être construits à distance du centre-ville, l''élévation du niveau de la mer' et autres 'phénomènes météorologiques extrêmes' liés au réchauffement climatique 'menacent' l''intégrité' du site, poursuit l'Unesco dans un avis mis en ligne lundi.

La résolution de ces problèmes 'anciens mais urgents' est 'entravée par l'absence de vision stratégique commune globale' et la 'faible efficacité et coordination' des autorités locales et nationales italiennes, pointe encore le Centre du patrimoine mondial.

Venise étant confrontée à 'un danger avéré', celui-ci 'recommande son inscription sur la liste du patrimoine mondial en péril', en espérant que 'cette inscription entraînera un plus grand engagement et une plus grande mobilisation des acteurs locaux, nationaux et internationaux'.

Avis indicatif

L'avis du Centre du patrimoine, qui considère que les mesures prises par l'Italie sont 'insuffisantes', est pour l'instant indicatif. Pour que Venise intègre la liste du patrimoine en péril, il faudra l'aval des Etats membres présents à une réunion du Comité du patrimoine mondial qui se tiendra du 10 au 25 septembre à Ryad.

Venise, ville insulaire fondée au Ve siècle, devenue grande puissance maritime au Xe siècle, s'étend sur 118 îlots, selon l'Unesco, dont elle a intégré le Patrimoine mondial en 1987.

'Venise dans son ensemble est un extraordinaire chef-d'oeuvre architectural car même le plus petit monument renferme des oeuvres de certains des plus grands artistes du monde, tels Giorgione, Titien, le Tintoret, Véronèse et d'autres', explique l'organisation onusienne.

Elle est aussi l'une des villes les plus visitées au monde. En pic de fréquentation, 100'000 touristes y dorment, en plus de dizaines de milliers de visiteurs journaliers. A comparer aux quelque 50'000 habitants du centre-ville, qui ne cesse de se dépeupler.

