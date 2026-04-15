L'accès aux logements suisses restreints pour les étrangers

Les propriétaires étrangers devront demander l'autorisation avant de pouvoir acheter un logement ...
L'accès aux logements suisses restreints pour les étrangers

L'accès aux logements suisses restreints pour les étrangers

Photo: KEYSTONE/ARNO BALZARINI

Les propriétaires étrangers devront demander l'autorisation avant de pouvoir acheter un logement en Suisse. Le Conseil fédéral a décidé mercredi de durcir la Lex Koller pour faire face à la pénurie de logements.

/ATS
 

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