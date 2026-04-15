L'accès aux logements suisses restreints pour les étrangers
Les propriétaires étrangers devront demander l'autorisation avant de pouvoir acheter un logement ...
RFJ
Photo: KEYSTONE/ARNO BALZARINI
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