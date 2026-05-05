L'accord avec le Mercosur bien accueilli en commission

L'accord de libre-échange avec le Mercosur a été bien accueilli en commission, malgré des inquiétudes ...
L'accord avec le Mercosur bien accueilli en commission

L'accord avec le Mercosur bien accueilli en commission

Photo: KEYSTONE/AP/PABLO ANELI

L'accord de libre-échange avec le Mercosur a été bien accueilli en commission, malgré des inquiétudes pour le monde agricole et le climat. La commission de politique extérieure du National propose plusieurs mesures.

L'arrêté fédéral sur l'accord de libre-échange entre l'AELE, dont fait partie la Suisse, et le Mercosur a été adopté par 15 voix contre 3 et 7 abstentions au vote sur l'ensemble, indiquent les services du Parlement mardi dans un communiqué.

'La majorité de la commission voit cet accord comme une nouvelle opportunité de diversifier les relations commerciales de la Suisse', une décision opportune dans le contexte géopolitique actuel. Les conséquences sur le monde agricole inquiètent toutefois.

La commission a chargé le Conseil fédéral de proposer des solutions pour compenser les pertes matérielles subies. Elle a également décidé, par 12 voix contre 11 et 2 abstentions, d'ajouter un article à l'arrêté fédéral sur le climat. Il reprend le règlement de l'UE sur la déforestation.

/ATS
 

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