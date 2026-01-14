L'acteur Kiefer Sutherland arrêté pour avoir agressé un chauffeur

Kiefer Sutherland, star de la série '24 heures chrono', a été arrêté lundi à Los Angeles. Il ...
L'acteur Kiefer Sutherland arrêté pour avoir agressé un chauffeur

L'acteur Kiefer Sutherland arrêté pour avoir agressé un chauffeur

Photo: KEYSTONE/AP/Jordan Strauss

Kiefer Sutherland, star de la série '24 heures chrono', a été arrêté lundi à Los Angeles. Il est accusé d'avoir agressé un chauffeur VTC, a annoncé la police de la ville mardi.

L'acteur canado-britannique a été interpellé dans la nuit de dimanche à lundi, peu après minuit, selon un communiqué.

Les agents 'ont répondu à un appel radio concernant une agression impliquant un chauffeur VTC' sur l'un des grands boulevards de la mégapole californienne, a expliqué la police.

Ils ont ensuite établi que l'acteur de 59 ans 'avait agressé physiquement le chauffeur (...) et avait proféré des menaces criminelles à son encontre', ce qui a conduit à son arrestation.

M. Sutherland a été libéré quelques heures plus tard, après avoir versé une caution de 50'000 dollars, selon les registres du shérif du comté de Los Angeles, qui gère les prisons de la région.

Toujours selon ces données publiques, l'acteur doit comparaître devant un tribunal le 2 février pour cette affaire.

Contactés par l'AFP, les différents représentants de l'artiste n'ont pas immédiatement répondu.

Le chauffeur VTC 'n'a subi aucune blessure nécessitant des soins médicaux sur place', a précisé la police.

Kiefer Sutherland est essentiellement connu pour avoir incarné Jack Bauer, l'agent antiterroriste de la série '24 heures chrono', qui a connu la gloire dans les années 2000.

Il a également joué le président des Etats-Unis dans la série 'Designated Survivor'. Parmi ses films les plus connues, on compte 'Génération Perdue' (1987), 'Stand By Me' (1986) et 'Les Trois Mousquetaires' (1993).

Son père, l'acteur canadien Donald Sutherland, est décédé en juin 2024.

/ATS
 

Actualités suivantes

Trump, un « président le la paix » qui aime la force

Trump, un « président le la paix » qui aime la force

Économie    Actualisé le 14.01.2026 - 01:24

Boeing a vendu davantage d'avions qu'Airbus en 2025, une première

Boeing a vendu davantage d'avions qu'Airbus en 2025, une première

Économie    Actualisé le 13.01.2026 - 18:06

Plus de 80% des Suisses pour un âge limite pour les réseaux sociaux

Plus de 80% des Suisses pour un âge limite pour les réseaux sociaux

Économie    Actualisé le 13.01.2026 - 17:46

L'inflation stable aux Etats-Unis en décembre, à 2,7% sur un an

L'inflation stable aux Etats-Unis en décembre, à 2,7% sur un an

Économie    Actualisé le 13.01.2026 - 15:58

Articles les plus lus

L'initiative sur l'argent liquide inadéquate, dit le gouvernement

L'initiative sur l'argent liquide inadéquate, dit le gouvernement

Économie    Actualisé le 13.01.2026 - 15:18

L'inflation stable aux Etats-Unis en décembre, à 2,7% sur un an

L'inflation stable aux Etats-Unis en décembre, à 2,7% sur un an

Économie    Actualisé le 13.01.2026 - 15:58

Globus supprime près de 50 emplois

Globus supprime près de 50 emplois

Économie    Actualisé le 13.01.2026 - 16:07

Plus de 80% des Suisses pour un âge limite pour les réseaux sociaux

Plus de 80% des Suisses pour un âge limite pour les réseaux sociaux

Économie    Actualisé le 13.01.2026 - 17:46

Avenir plutôt morose pour le commerce de détail

Avenir plutôt morose pour le commerce de détail

Économie    Actualisé le 13.01.2026 - 14:40

Donald Trump se rendra bien au WEF à Davos la semaine prochaine

Donald Trump se rendra bien au WEF à Davos la semaine prochaine

Économie    Actualisé le 13.01.2026 - 15:16

L'initiative sur l'argent liquide inadéquate, dit le gouvernement

L'initiative sur l'argent liquide inadéquate, dit le gouvernement

Économie    Actualisé le 13.01.2026 - 15:18

Globus supprime près de 50 emplois

Globus supprime près de 50 emplois

Économie    Actualisé le 13.01.2026 - 16:07