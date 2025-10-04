L'aéroport de Vilnius fermé suite à une alerte aux ballons suspects

L'aéroport de la capitale lituanienne Vilnius a annoncé dans la nuit de samedi à dimanche sa fermeture temporaire en raison d'une alerte concernant des 'ballons' suspects. Ces survols de sites sensibles se multiplient dans toute l'Europe depuis quelques semaines.

Les membres de l'UE soupçonnent la Russie d'être à l'origine de ces incidents depuis l'incursion d'au moins 19 drones dans le ciel polonais au début septembre.

L'aéroport de Vilnius sera fermé 'jusqu'à 04h30' (03h30 en Suisse) dimanche en raison d'une 'possible série de ballons en approche', a indiqué celui-ci dans une publication sur Facebook. Il dit avoir été informé de la mesure par l'agence de surveillance aérienne Oro Navigajica à 22h16.

Des avions censés atterrir dans la capitale ont été déroutés vers Kaunas (centre-sud), la Lettonie, la Pologne ou ont fait demi-tour, tandis qu'un vol à destination d'Helsinki a été annulé.

Cette interruption du trafic aérien à Vilnius intervient juste après un cas similaire en Allemagne, à Munich, où l'aéroport a été fermé jeudi soir puis vendredi soir à cause d'alertes aux drones, avant de rouvrir samedi.

/ATS