L'aéroport de Zurich a poursuivi son rétablissement en juillet

L'aéroport de Zurich s'est maintenu en juillet sur la voie de la normalisation amorcée au sortir de la crise sanitaire. Les 2,92 millions de passagers à avoir visité le tarmac klotenois représentent 93% de la fréquentation du même mois en 2019.

Sur un an, la progression atteint 15,7%, indique Flughafen Zürich dans son compte-rendu mensuel diffusé lundi soir.

Le nombre de mouvements d'appareil a augmenté de près de 10% sur un an et représente lui aussi plus de 92% de ce qu'il était avant la crise.

Le chiffre des commerces a suivi une courbe plus marquée encore, s'appréciant de 12,6% sur douze mois à 61,1 millions de francs. L'évolution a été portée notamment par les échopes situées au-delà des contrôles-passagers.

L'exploitant d'aéroports note au passage que ses sites internationaux aussi ont poursuivi leur convalescence en juillet. Au Brésil, l'aéroport de Florianópolis a vu sa fréquentation augmenter de 12,4% à 320'082 passagers, quand ceux de Vitória et Macaé ont vu la leur progresser de 21,9% à 329'766 voyageurs. Les centres chiliens d'Antofagasta et d'Iquiquie affichent des gains respectivement 22,5% et 10,6%.

/ATS