L'agence AP interdite d'accès indéfiniment au Bureau ovale

La présidence des Etats-Unis a annoncé vendredi que l'agence Associated Press était interdite d'accès au Bureau ovale et à l'avion officiel de Donald Trump pour une durée illimitée. Cela en raison de son refus d'appeler le Golfe du Mexique 'Golfe d'Amérique'.

L'agence de presse américaine déplore depuis mardi que ses journalistes sont privés d'accès à des événements à la Maison Blanche, à cause de son refus de s'aligner sur ce nouveau nom, choisi par le président républicain.

'L'Associated Press continue d'ignorer le changement de nom géographique légal du Golfe d'Amérique', a écrit sur X vendredi le chef de cabinet adjoint de la Maison Blanche Taylor Budowich.

'Reportages malhonnêtes'

'Si le Premier amendement' de la Constitution américaine sur la liberté d'expression 'protège leur droit à des reportages irresponsables et malhonnêtes, il ne garantit pas leur privilège d'accès sans entrave à des espaces limités, tels que le Bureau ovale et Air Force One', a-t-il ajouté.

'À l'avenir, ces espaces seront ouverts aux milliers de journalistes qui en ont été empêchés (...) Les journalistes et photographes de l'Associated Press conservent leurs accréditations pour le complexe de la Maison Blanche', a-t-il poursuivi.

Nom pas reconnu en dehors des USA

Contactée vendredi, l'AP n'a pas réagi immédiatement. Cette semaine, un de ses reporters avait entre autres été privé d'accéder à la conférence de presse entre Donald Trump et le Premier ministre indien Narendra Modi, 'une violation flagrante du Premier amendement', avait déclaré Julie Pace, la rédactrice en chef de l'AP.

Dans une note éditoriale, AP a expliqué que le décret changeant le nom du Golfe du Mexique n'avait d'autorité qu'aux Etats-Unis, tandis que le Mexique et d'autres pays et organismes internationaux ne l'avaient pas reconnu.

'Associated Press y fera référence par son nom d'origine tout en reconnaissant le nouveau nom choisi par Trump', poursuivait l'agence de presse.

Fondée en 1846 par des journaux new-yorkais, AP livre articles, photos et vidéos à de très nombreux médias, américains et étrangers. L'agence, véritable institution du journalisme qui emploie plus de 3000 personnes, a envoyé plus de 375.000 articles, 1,24 million de photos et 80'000 vidéos selon ses chiffres pour 2023.

